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Зеленский: Путин может применить ядерное оружие, если будет уверен, что за это ничего не будет

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 16:31

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риск применения Россией оружия массового уничтожения напрямую зависит от того, насколько устойчивыми будут западные партнеры Украины перед шантажом Путина и получит ли он предупреждение о сильном ответе. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому ZDF.

"Россия будет бояться применить то или иное оружие, когда все в Европе будут чувствовать силу, что их нельзя шантажировать ничем... Он ведет себя как террорист. Европа не должна так действовать, потому что Европа - другая. Но нельзя показывать слабость перед этим руководством РФ. уже понятно, что он будет "надкусывать по кускам" и слабая позиция Европы как раз позволит применить любое оружие, которое он захочет - потому что не будет последствий", - подчеркнул он.

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В качестве примера, президент напомнил оккупацию и противоправную аннексию Крыма, за которую Россия получила лишь "очень поверхностные санкции", что Путин воспринял как слабый ответ и после того расширил агрессию на Донбасс, и, наконец, пошел на полномасштабное вторжение.

"Им (европейцам) могло казаться, что они идут навстречу - но когда идти РФ навстречу - это шаги назад, потому что в этих объятиях Россия вас подавит. Это его цель, этого руководства... Поэтому если он захочет применить ядерное оружие, он его применит только тогда, если будет знать, что после применения ничего не будет. Именно так это работает - почему мы всегда говорили о превентивных санкциях", - подчеркнул Владимир Зеленский. 

Ранее СМИ сообщили, что ядерный удар России наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада в случае ядерного удара РФ по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.

Темы: ПутинЗеленскийядерное оружие
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