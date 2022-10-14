За сутки ВСУ поразили 19 районов сосредоточения врага - сводка

13 октября украинские военные поразили 19 районов сосредоточения россиян и отбили вражеские атаки

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

В общем, за минувшие сутки, оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

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на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка;

на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполовка и Майское;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вышетарасовка.

В городе Энергодар 10-11 октября было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.

Противник усиливает режимные мероприятия. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков, вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Для пополнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. В частности, и граждан других стран. Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию АР Крым около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.

Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил Российской Федерации до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Отрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Ставок.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения ВСУ противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.