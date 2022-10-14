Оккупанты бьют по инфраструктуре, на Луганщине отражены атаки возле 9 населенных пунктов - ОВА

За минувшие сутки Вооруженные силы на Луганщине нанесли 25 ударов по врагу, ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, захватчики не прекращают бить по инфраструктурным объектам.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Луганщина: ВСУ за минувшие сутки нанесли 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

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Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Отбиты атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Отрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд. Враг 14 раз обстрелял из артиллерии позиции наших бойцов на линии соприкосновения.

Запорожская: сегодня утром враг попал в Запорожье тремя ракетами С300.

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Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Работают спасательные службы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью Дружбовскую общину обстреливали из реактивной артиллерии (10 прилетов). Подробная информация о последствиях сейчас уточняется.

За минувшие сутки враг обстрелял Белопольскую, Ворожбянскую, Зноб-Новгородскую, Великописаревскую общины. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

На Днепропетровщине враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы.

В Синельниковском ударил по Межевской общине. Ранен один человек. Повреждены промышленное предприятие и частные дома.

Никопольский район россияне атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами.

Люди не пострадали.

В Мировской, Червоногригорьевской и Першотравненской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач. В Марганецкой общине масштабы разрушений уточняются.

Сегодня ночью над областью нашими ПВО уничтожено 4 вражеских дронов-камикадзе.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения.

Вчера вечером - ракетный удар, Холодногорский район. В результате обстрела на дороге появилась воронка, пострадавших нет.

В Чугуевском районе ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект.

Также вчера вечером - 4 ракетных удара, Слобожанская ОТГ.

В течение суток враг массированно обстреливал г. Купянск и населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

За минувшие сутки с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний юноша, в Чугуевском районе - один госпитализирован, в Изюмском ранения получил еще один юноша 16 лет.

В области продолжается разминирование в течение суток подразделения ГСЧС обезвредили 702 взрывоопасных предметов.

Донецкая область: ночью - обстрел Константиновки, разрушен подъезд многоэтажки. Относительно пострадавших информация уточняется.

Ночью также - обстрелы поселков Пески, Невельское, Водяное, Первомайское.

За минувшие сутки по области 2 погибших, 6 раненых гражданских.

Николаевщина: сейчас в результате вчерашнего массированного ракетного удара по Николаеву количество жертв составляет семь человек.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. Сегодня утром во время обстрелов одного из населенных пунктов громады были повреждены объекты торговли и административные здания. Без жертв и пострадавших.

Также вчера вечером были обстрелы окрестностей села Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты, враг в очередной раз из тяжелой артиллерии и беспилотников атаковал Бериславский район.

По информации ОК Юг враг ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинах и тыловых районах, враг бьет из всего имеющегося вооружения.

Продолжается восстановление деоккупированных населенных пунктов Херсонщины. Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Работают, спасатели, правоохранители и взрывотехники.