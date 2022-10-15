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ВСУ отразили атаки на трех направлениях, авиация нанесла оккупантам 30 ударов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 19:04
ВСУ отразили атаки на трех направлениях, авиация нанесла оккупантам 30 ударов – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинские военные в субботу отразили атаки россиян на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

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Детали: Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, осуществили до 10 обстрелов из РСЗО.

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Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Среди них – Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed -136".

Противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огирцево, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии;
  • на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надия, Першотравневе, Терны и Торское;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Зализнычное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривне и Ольговское.
  • На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

Темы: Генштабвойна
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