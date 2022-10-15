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Мэр Будапешта: дешевого российского газа не существует, правительство ведет страну к проигрышу

Суббота, 15 октября 2022, 20:02
Будапешт, фото Getty Images

Мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный к правительству Виктора Орбана, заявил, что дешевый российский газ - это огромная афера, а правительство страны ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

Об этом Корачонь написал в субботу на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Дешевый российский газ - это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, есть не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ – это ложь", – отметил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги.

"Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана долгосрочным контрактом на закупку газа, заключенным летом прошлого года, не имеющим никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, ни в коем случае не затрагивающих торговлю газом.

Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику качелей, проводимую правительством. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости", – убежден Корачонь.

Напомним, в Венгрии в пятницу начались "национальные консультации" по поводу санкций против России, которые Виктор Орбан требует пересмотреть.

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О позиции Венгрии и о том, как она ошибается не в первый раз, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году.

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