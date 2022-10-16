Сводка Генштаба: В Рубежном чеченские военные начали выселять гражданских, чтобы поселить офицеров

В Рубежном Луганской области прибывшие военнослужащие из Чеченской республики начали выселять гражданских из их домов для размещения офицеров.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из РСЗО.

Удары противника были в районах более чем 30 населенных пунктов. Это Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка на Харьковщине; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка - Киевской; Белогорка на Херсонщине и Угледар в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Есть угроза нанесения ракетных и авиаударов, применение ударных БпЛА "Shahed -136" из Беларуси. На других направлениях противник стрелял:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БпЛА;

- из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БпЛА; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная; на Краматорском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздоловка и Серебрянка;

- из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздоловка и Серебрянка; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;

враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки; на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении.

Наша авиация нанесла 32 удара - поразила 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, 8 позиций ЗРК. Наши подразделения ПВО сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

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Есть уточненная информация о результатах огневого поражения. В результате точечных ударов нашей артиллерии в Марфополе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожено 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах - до 30 раненых оккупантов. В Каменке-Днепровской уничтожено 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих. Количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.