В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых погибших во время оккупации российскими войсками.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Бахмуте.

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации".

Детали: По словам Кириленко, еще 3 человека в области за вчера получили ранения.