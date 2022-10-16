В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
Воскресенье, 16 октября 2022, 08:31
В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых погибших во время оккупации российскими войсками.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Бахмуте.
Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации".
Детали: По словам Кириленко, еще 3 человека в области за вчера получили ранения.