Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 08:31
В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
полиция выкапывает тела замученных, фото иллюстративное

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых погибших во время оккупации российскими войсками.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Бахмуте.

Реклама:

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации".

Детали: По словам Кириленко, еще 3 человека в области за вчера получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛиманДонецкая областьоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Лиман
Россияне сосредоточили на Лиманско-Купянском направлении более 100 тысяч оккупантов - Евлаш
На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу − Череватый
На четырех направлениях продолжаются тяжелые бои, за сутки было 30 боестолкновений − Генштаб
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: