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В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 08:31
полиция выкапывает тела замученных, фото иллюстративное

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых погибших во время оккупации российскими войсками.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Бахмуте.

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации".

Детали: По словам Кириленко, еще 3 человека в области за вчера получили ранения.

Темы: ЛиманДонецкая областьоккупацияРосcия
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