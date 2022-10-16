Оккупанты вывозят из Херсона имущество банков и "госучреждений" – сводка Генштаба

По данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.

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По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда".

Детали: Генштаб также сообщает, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских.

"По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых, гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", - говорится в сообщении.

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В целом противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, совершил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдиное и Белогорка на Херсонщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области; на Краматорском направлении - из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Роздоловка, Серебрянка и Яковлевка в Донецкой области;

направлении - из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Роздоловка, Серебрянка и Яковлевка в Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

и направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Вольное Поле, Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривне Запорожской области.

и направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Вольное Поле, Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривне Запорожской области. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина на Николаевщине.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему потери в живой силе и технике.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один командный пункт противника.