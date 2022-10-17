ISW: Путин не отступится и использует прекращение огня для подготовки к наступлению

Намерения президента РФ Владимира Путина вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня: Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в наилучшей для Путина конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Аналитики пишут, что те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны противостоять соблазну заморозить линию боевых действий таким образом, чтобы создать условия для возобновления войны на условиях России.

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Конкретные части украинской территории, которые все еще находятся под российской оккупацией, являются важными для долгосрочной жизнеспособности независимой Украины.

В частности, стратегически важный регион как для НАТО, так и для Украины - это Крым. Оккупация полуострова позволяет России базировать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров дальше на запад, чем она могла бы, используя только территорию, которую она контролирует на законных основаниях. Также это позволяет России размещать самолеты в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы на территории РФ. Как пишет ISW, эта разница имеет значение для масштаба угрозы, которую Россия может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для способности России готовить и поддерживать вторжение в Украину. Из всех украинских земель, в отвоевании которых заинтересовано НАТО, Крым должен быть в начале списка.

Кроме того, отмечается, что нынешнее российское укрепление на западном берегу в Херсонской области является жизненно важным участком местности. Если прекращение огня или любое соглашение приостановит боевые действия, а россияне все еще будут владеть этим участком, перспективы возобновления российского наступления на юге Украины значительно улучшатся. С другой стороны, если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки, россиянам, вероятно, будет чрезвычайно трудно проводить наземные атаки на юго-западную Украину. Таким образом, долгосрочная обороноспособность Николаева, Одессы и всего черноморского побережья Украины в значительной степени зависит от освобождения западного Херсона.

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Части Херсонской области на восточном берегу Днепра также являются стратегически важными. Российские военные позиции в этих районах позволяют российским силам вести огонь по большей части украинского черноморского побережья из многих систем ближнего радиуса действия без необходимости использовать дорогие средства дальнего радиуса действия, которые всегда будут в меньшинстве.

ISW пишет, что Днепр должен быть не первой линией обороны Украины, а скорее последней. Река является самой надежной защитой, если россияне должны сначала продвигаться к ней, а затем подготовиться к переправе, пока украинские защитники срывают их усилия. Украина должна иметь возможность создать и удерживать позиции на восточном берегу реки.

Продемонстрированная Россией безответственность в отношении ядерных объектов в Украине также делает важным с точки зрения безопасности возвращение ЗАЭС под контроль Украины. Позволяя Москве сохранить контроль над ЗАЭС, Украине и другим государствам угрожает постоянный риск от готовности России играть с ядерным огнем. Поэтому россиян также необходимо держать вне артиллерийской досягаемости Энергодара. Линия, необходимая для надежной защиты украинскими войсками ЗАЭС, в принципе, находится примерно в 50 километрах к югу от Энергодара.

Еще один критический узел - это Мелитополь. Если россияне сохранят контроль над Мелитополем и дорогами, идущими на юг и восток от него, они могут превратить его в большую военизированную базу, с которой можно будет проводить атаки. Такая база, которая по количеству размещенных на ней военных объектов и возможностей может стать похожей на Белгород, будет представлять постоянную угрозу для ЗАЭС, украинских позиций на восточном берегу Днепра, а также Запорожья и Днепра. Аналитики Института пишут, что если Украина восстановит контроль над Мелитополем, россияне будут ограничены Крымом и путем через Перекопский перешеек. Защититься от такого нападения гораздо легче.

На северо-востоке Украины также есть несколько стратегически важных районов. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных дорожных развязках, контроль над которыми частично определяет, какие базы в самой России россияне могут использовать для поддержки будущих атак непосредственно в Украине. Железная дорога, проходящая к северу от Луганска через Старобельск к российской границе, особенно важна, поскольку российские войска в значительной степени зависят от железной дороги. Россияне также могут перебрасывать войска с базы в Богучаре в Украину по дороге, проходящей через Беловодск. Если Россия сохранит контроль над этими ключевыми узлами и сетями автомобильных и железных дорог, это даст Москве значительное преимущество в подготовке к возобновлению вторжения с северо-востока.