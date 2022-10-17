Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сводка Генштаба: На Луганщине россияне принудительно ставят коммунальщиков на воинский учет

Анастасия КалатурПонедельник, 17 октября 2022, 07:20
ФОТО: GETTY

В Станице Луганской в Луганской области оккупанты принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству работников коммунальных служб.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, россияне провели коммунальщикам так называемый медосмотр, по результатам которого все оказались пригодными к военной службе.

Противник нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 80 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдиное и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из них наши защитники сбили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, применение "Shahed-136" с территории Беларуси. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огирцево Харьковской области;
  • на Краматорском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области.
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное на Херсонщине.

Враг пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Есть информация о поражении живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. Враг понес потери на Запорожье: Молочанск - до 40 раненых, Каменка-Днепровская - 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар - до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе - до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Пологи - около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Наши силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Наша авиация нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения ПВО сбили 15 вражеских БпЛА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Луганская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено, видеоРоссийский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

фотоИз российского плена освободили 108 женщин - ОП

Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

"Вернись живым" и ГУР готовят "Хлопок в Москве"

обновлено от 12:58Из-за утренней атаки дронами в Киеве погибли четыре человека, среди них – беременная

Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дрон самостоятельно

Все новости...
Луганская область
СБУ установила личности и адреса еще 30 коллаборантов на оккупированной Луганщине
Возле Кременной почти 30 оккупантов сложили оружие и покинули свои позиции
СБУ: ФСБ напичкала Украину завербованными "зеками" с оккупированной Луганщины 
Последние новости
21:45
Нашли в объятиях мужа: что известно о беременной женщине, погибшей во время обстрела Киева
21:37
Канада ввела санкции против канала "Звезда" и более 30 пропагандистов РФ
21:23
ЕС рассматривает возможность платить Маску за Starlink для Украины
21:21
Судно, следующее за агропродукцией в Одессу, попало в аварию вблизи Стамбула
21:09
Миссия МВФ по Украине началась в Вене
21:07
обновленоНа Киевщине сбили российский беспилотник – мэр Броваров
21:02
Иранских инструкторов уже заметили на Херсонщине – украинское подполье
20:42
МИД назвал Иран соучастником российской агрессии
20:40
ФотоПрокуратура подала 8 исков в суд относительно состояния укрытий в Киеве
20:17
США готовят дополнительные санкции против Ирана из-за продажи России ракет - СМИ
Все новости...