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Германия оштрафовала Telegram на более 5 млн евро из-за отказа сотрудничать

"Европейская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 23:39

Федеральное министерство юстиции Германии в понедельник вынесло два штрафа мессенджеру Telegram за нарушение законодательства на сумму 5,125 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Telegram обвинили в нарушении обязательства "поддерживать каналы связи в соответствии с законодательством" (4,25 миллиона евро штрафа), а также отказе назначить уполномоченного представителя в Германии (875 тысяч евро штрафа).

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Как объясняют в немецком Минюсте, закон о сетевом правоприменении обязывает провайдеров социальных сетей предоставлять каналы обратной связи, чтобы пользователи могли сообщать о контенте, нарушающем национальное законодательство.

Кроме того, платформы обязаны назначать уполномоченное лицо или учреждение с корреспондентским адресом в Германии, чтобы немецкие суды и органы власти могли вручать им юридически обязательные документы.

Министерство юстиции Германии утверждает, что еще с апреля 2021 года несколько раз пыталось передать документы о вызове представителя Telegram в штаб-квартиру мессенджера в Дубае, но безуспешно.

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В марте 2022 года ведомство опубликовало их в правительственном вестнике, но Telegram не среагировал и на это. Мессенджер может обжаловать штрафы, подав апелляцию в немецкий Минюст, иначе же он будет взыскивать их в судебном порядке.

Претензии немецких властей к отказу Telegram сотрудничать озвучивались и раньше. Его все больше критиковали за то, что там вполне свободно распространяют материалы с языком ненависти, и этот мессенджер активно используют коронаскептики, антивакцинаторы, сторонники теории заговоров и неонацистских взглядов.

Некоторые политики и чиновники высказывались за то, чтобы даже заблокировать Telegram в Германии, если соцсеть будет продолжать игнорировать местное законодательство. В частности, об этом говорила министерша внутренних дел страны Нэнси Фезер, но отметила, что рассматривает это как "последнюю опцию".

Однако, по данным Spiegel, Telegram и власти Германии все же создали прямой закрытый канал взаимодействия, через который мессенджер предоставлял немецким правоохранителям данные о владельцах каналов, которые могли совершить определенные правонарушения.

Темы: Германиясоцсетиштрафы
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