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Главу киберведомства Германии уволили после сообщений о связях с РФ

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 17:24

Немецкое министерство внутренних дел уволило президента Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Арне Шенбома и начинает против него дисциплинарное производство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Поскольку не было никакой реакции на обвинения, я сам попросил в понедельник инициировать дисциплинарное производство для выяснения фактов. Пока что я не знаю, что проверило министерство и какие конкретные обвинения выдвинуты против меня", - рассказал Шенбом.

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Шенбом десять лет назад стал одним из основателей группы по кибербезопасности, которая объединяет экспертов из государственных учреждений и частного сектора. Немецкие СМИ сообщили, что одним из ее членов является компания, основанная бывшим российским разведчиком.

Правительство Германии более недели назад заявило, что проводит всестороннее расследование этих сообщений.

Очевидно, что нынешнее развитие событий основывается не на каких-то существенных новых выводах или обвинениях, а на внутренней переоценке уже известных процессов.

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Как сообщалось, Шенбом мог иметь российские контакты через противоречивую ассоциацию "Совет кибербезопасности Германии".

Ассоциацию "Совет кибербезопасности Германии" критикуют, в том числе, за членство в ней берлинской компании по кибербезопасности Protelion. До конца марта эта компания работала под названием Infotecs GmbH. Это дочерняя компания российской компании по кибербезопасности O.A.O.Infotecs, которую, по данным исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ.

Согласно информации агентства DPA, в министерстве внутренних дел уже давно существует недовольство ролью Шенбома и его отношениями с "Советом кибербезопасности", соучредителем которого он является. Недавние обвинения и визит Шенбома на годовщину ассоциации, вероятно, стали последней каплей.

В 2019 году президент ассоциации Ганс-Вильгельм Дюнн признался в контактах с российскими спецслужбами журналистам ARD и Die Zeit.

По информации DPA, Шенбому несколько раз предлагали дистанцироваться от "Совета кибербезопасности Германии".

Темы: ГерманиякибербезопасностьРосcия
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