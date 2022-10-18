ЧВК "Вагнера" наполовину состоит из заключенных – сводка Генштаба

Россия продолжает пополнять потери военных за счет заключенных – ЧВК "Вагнера" состоит более чем наполовину из наемников этой категории.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00

Дословно: "Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Поэтому направляют своих сотрудников в военкоматы.

Продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября, из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер", более половины составляют наемники упомянутой категории".

Детали: Кроме того, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Под видом учебных сборов продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия подготовки операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

Генштаб сообщает, что за сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огирцево Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

ВИДЕО ДНЯ

В течение текущих суток противник нанес 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты на Николаевщине. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений, оккупанты задействовали 4 беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed -136", 3 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

На Северском направлении – из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области; На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григорьевка, Комиссарово, Огирцево, Старица и Стрелечья;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григорьевка, Комиссарово, Огирцево, Старица и Стрелечья; На Купянском направлении – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

– из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка; На Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневое воздействие из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледар, Первомайское и Великая Новоселка.

направлениях противник наносил огневое воздействие из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледар, Первомайское и Великая Новоселка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.

противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка. На Южнобугском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, осуществляет обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись населенные пункты вдоль линии соприкосновения, в том числе и Вышетарасовка Днепропетровской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.