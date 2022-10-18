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Глава МИД Литвы призвал наказать Иран за поставки дронов в Россию

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 20:06

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ироничной форме призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что поставляет беспилотники крупнейшей утке в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран - это утка. Давайте тогда накачаем их санкциями по полной" - написал Ландсбергис. 

Фраза про утку является идиоматическим выражением в английском языке, которое выражает, что если что-то выглядит и действует определенным узнаваемым образом, то, вероятно, оно является именно тем, чем кажется. Кроме того, министр воспользовался игрой слов, призвав не дать Ирану и России убежать (duck out) от санкций.

Как сообщалось, Евросоюз собирает доказательства о применении иранских дронов Россией и после завершения этого процесса будет готов отреагировать.

В то же время в Вашингтоне считают неправдой заявления Тегерана о том, что Иран якобы не передавал России дроны-камикадзе, и убеждены, что против Украины используют именно их.

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Темы: ЛитваИрандипломатические отношенияоружие
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