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Германия передала Украине еще пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:48

В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также зимнюю военную форму и оборудование.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из информации на сайте правительства Германии.

В частности Украина получила от Германии 100 палаток, 183 генератора, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих.

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Кроме того, немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

В планах Германии - передать дополнительные пять бронированных инженерных машин, четыре тысячи спальных мешков и 35 полноприводных тяжеловозов.

Всего Украина получила уже 10 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2: первые три передали в августе, еще две - в октябре.

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Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

Ранее во вторник министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала, что до конца 2022 года Украина получит "огромный пакет" военной помощи.

Среди нее - бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные реактивные системы залпового огня и антидронные системы.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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