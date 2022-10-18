Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия передала Украине еще пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:48

В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также зимнюю военную форму и оборудование.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из информации на сайте правительства Германии.

В частности Украина получила от Германии 100 палаток, 183 генератора, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих.

Кроме того, немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

В планах Германии - передать дополнительные пять бронированных инженерных машин, четыре тысячи спальных мешков и 35 полноприводных тяжеловозов.

Всего Украина получила уже 10 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2: первые три передали в августе, еще две - в октябре.

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее во вторник министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала, что до конца 2022 года Украина получит "огромный пакет" военной помощи.

Среди нее - бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные реактивные системы залпового огня и антидронные системы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: ГерманияУкраинаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киевсовет выделил 183 млн на достройку моста: прокуратура призывает к здравому смыслу

Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo

Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора

Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Филатов рассказал, как ему предлагали взятку в 22 млн евро

дополнено, фото Оккупанты хотят вывезти около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины

Все новости...
Германия
Германия обещает "огромный пакет" военной помощи Украине до конца года
Главу киберведомства Германии уволили после сообщений о связях с РФ
Германия продлит эксплуатацию последних трех АЭС как минимум на несколько месяцев – СМИ
Последние новости
14:51
Путин ввел военное положение на аннексированных территориях
14:34
На Киевщине - ППО, по Винницкой области бьют ракеты, в Ивано-Франковской области взрывы
14:28
Обучение ВСУ в Британии: пулеметы, АК-74, бронетехника и NLAW - репортаж
14:27
В Киеве слышны взрывы
14:26
Государство за месяц аукционов получило от приватизации более миллиарда: куда направят средства
14:17
В Киеве восстановили движение по улице Жилянской, где "Шахед" попал в жилой дом
14:15
В ЕС подтвердили, что готовятся быстро ввести санкции против Ирана за поставки дронов России
14:13
фотоНа Черниговщине сбили две российских ракеты, в Чернигове слышны взрывы
14:13
В топе – "Право" и Львовская политехника. В МОН объявили первые результаты вступительной кампании-2022
13:59
Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка
Все новости...