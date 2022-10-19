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Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по опорным пунктам и позициям врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 03:30
иллюстративное фото Командования Воздушных Сил ВСУ

На юге авиация отработала 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

Дважды были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе. Без потерь".

Детали: В командовании уточнили, что вражеской авиацией было нанесено 3 удара в район Давыдова Брода.

Зато украинская авиация отработала 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.

По данным ОК "Юг", вражеские потери составляют 84 захватчика, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

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В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых наготове к активным действиям - 2 ВДК и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".

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Темы: Вооруженные силывойна
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