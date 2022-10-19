Оккупанты Крыма заявили, что в районе Бельбека сбили беспилотник
Среда, 19 октября 2022, 09:38
Оккупационные власти Крыма сообщили, что утром 19 октября в районе аэродрома Бельбек сбили беспилотник.
Источник: так называемый губернатора Севастополя Михаил Развожаев в Telegram
Прямая речь Развожаева: "В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны.
По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек".
Детали: Оккупант призвал жителей сохранять спокойствие.
ВИДЕО ДНЯ