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Оккупанты Крыма заявили, что в районе Бельбека сбили беспилотник

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 09:38
Оккупанты Крыма заявили, что в районе Бельбека сбили беспилотник
Скриншот из google.maps

Оккупационные власти Крыма сообщили, что утром 19 октября в районе аэродрома Бельбек сбили беспилотник.

Источник: так называемый губернатора Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны.

По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек".

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Детали: Оккупант призвал жителей сохранять спокойствие.

Темы: Крымоккупациябеспилотники
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