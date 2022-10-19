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Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 20:24

Европейский парламент в среду проголосовал за резолюцию о предложениях по бюджету Европейского Союза на 2023 год, в которой, среди прочего, предлагает увеличить расходы на помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщила пресс-служба Европарламента.

Евродепутаты отклонили почти все сокращения, предложенные Советом ЕС на сумму более 1,6 млрд евро, и тем самым восстановили проект бюджета до уровня, который был предложен Европейской комиссией.

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В контексте поддержки Украины Европарламент предложил увеличить бюджет ЕС на 853 миллиона евро, чтобы увеличить финансирование инициатив, направленных на поддержку украинских беженцев и оказание им гуманитарной помощи. 

Также предлагается увеличить бюджет Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества с южными и восточными соседями ЕС (на 162 миллиона евро) и Европейского оборонного фонда и военной мобильности (на 80 миллионов евро).

Кроме того, на 553 миллиона евро Европарламент предлагает увеличить финансирование инициатив в сфере энергетики и климата, а дополнительные 225 миллионов евро - на программы преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

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Теперь Совет Евросоюза должен снова рассмотреть проект бюджета на 2023 год, пока не согласует свои позиции с евродепутатами.

Напомним, ранее Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, а также предоставление еще 500 миллионов евро в рамках программы военной помощи Украине, доведя соответствующую помощь до 3,1 миллиарда евро.

Темы: ЕСЕвропарламентденьгиУкраина
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