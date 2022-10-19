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Испания передает Украине генераторы из-за обстрелов энергетической инфраструктуры

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 22:40

Министерство обороны Испании в среду объявило о передаче Украине электрогенераторов в связи с недавними атаками России на украинскую электрическую инфраструктуру, "которые серьезно повлияли на поставки электроэнергии украинским гражданам".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Уточняется, что Испания передаст предоставленные воздушно-космическими войсками четыре генератора мощностью 400 киловатт и один - мощностью 150 киловатт.

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"Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение следующих трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенный на территории Польши", - уточняет Минобороны Испании.

Ранее стало известно, что Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждения энергетической инфраструктуре.

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Темы: Испанияэнергетикавойна
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