ФСБ была против обмена "азовцев", но Путин хотел вернуть Медведчука – WP

Обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября был одобрен президентом России Владимиром Путиным, несмотря на возражения ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Источник: Washington Post

Детали: По словам чиновников, то, что в результате обмена вернули в четыре раза больше украинцев, чем россиян, при этом 108 из полка "Азов", обеспокоило Федеральную службу безопасности России.

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"ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как эта сделка будет выглядеть для общественности", - сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Обмен также состоялся под дополнительным давлением внутри РФ в связи с частичной мобилизацией.

Сделка откладывалась несколько раз в течение двух месяцев переговоров, сказал Андрей Юсов, пресс-секретарь управления военной разведки Украины.

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По условиям соглашения, Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной Мариуполя. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но не заключены в тюрьму и могут свободно передвигаться по стране.

Другие украинские солдаты были обменены на границе Украины, а 10 иностранных граждан, в том числе пять британцев, два американца, марокканец, хорват и швед, были отправлены в Саудовскую Аравию, после чего их отправили домой.

Помимо 55 российских солдат, Украина освободила кума Путина Виктора Медведчука, которому в Украине предъявлены обвинения в государственной измене.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сказал, что освобождение Медведчука показало, что Путин уделял большое внимание его защите.

Прямая речь: "Показательно, что Путин решил обменять своего закадычного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались".

По словам высокопоставленного украинского чиновника, в сделке также участвовал де-факто лидер Саудовской Аравии Мухаммед, который направил в Россию свою личную команду охраны и свой самолет, чтобы забрать заключенных.

Отмечается, что саудовский кронпринц стремится улучшить свое положение на Западе после убийства саудовскими агентами журналиста Джамаля Хашогги.

"Его интерес заключается в том, чтобы восстановить свою репутацию. Он предложил самолеты и отели, чтобы сыграть хорошего парня перед США", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

Украинским чиновникам понравилась идея привлечения Саудовской Аравии, поскольку они уже давно обеспокоены тем, что Эр-Рияд дрейфует в сторону Москвы.

"Мы хотим, чтобы саудовцы и эмиратцы были ближе к Вашингтону и дальше от России", - сказал чиновник, отметив, что решения Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ могут поднять или сломать российскую экономику.

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