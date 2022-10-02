ВСУ сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевщину
Воскресенье, 2 октября 2022, 08:37
Воздушные силы сообщили о сбитии пяти из семи иранских дронов-камикадзе Shahed-136" в ночь на 2 октября.
Источник: Воздушные силы
Детали: 2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136".
Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг".
Напомним: Российские оккупанты в ночь на 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе и попали в здание местного лицея.