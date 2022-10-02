Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 08:37
иранский дрон Shahed-136, который россияне выдают за свою "герань", фото воздушных сил

Воздушные силы сообщили о сбитии пяти из семи иранских дронов-камикадзе Shahed-136" в ночь на 2 октября.

Источник: Воздушные силы

Детали: 2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136".

Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг".

Напомним: Российские оккупанты в ночь на 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе и попали в здание местного лицея.

Темы: Вооруженные силыНиколаевская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

видеоОбъединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА
На юге за сутки уничтожили 16 танков и более 60 оккупантов – ОК "Юг"
Данилов прогнозирует эскалацию на фронте: Но ВСУ готовы
Последние новости
22:10
Global Teacher Prize Ukraine 2022: учителей наградили за храбрость во время войны
22:01
В Турции спустили на воду украинский корвет "Гетман Иван Мазепа"
21:47
Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай
21:38
Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия
21:15
Британия купит два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры
20:52
фотоНа Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель
20:21
Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы
19:53
фотоВ Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали
19:36
В Британии заявили о крупнейшей вспышке птичьего гриппа в истории
19:19
Стало известно, в каких границах Россия "присоединила" оккупированные территории
Все новости...