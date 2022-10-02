ВСУ сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевщину

иранский дрон Shahed-136, который россияне выдают за свою "герань", фото воздушных сил

Воздушные силы сообщили о сбитии пяти из семи иранских дронов-камикадзе Shahed-136" в ночь на 2 октября.

Источник: Воздушные силы

Детали: 2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136".

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Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг".

Напомним: Российские оккупанты в ночь на 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе и попали в здание местного лицея.