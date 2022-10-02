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Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 14:17
Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил выборы в парламенты
ЦЕРЕМОНИЯ ДЛЯ АННЕКСИИ В КРЕМЛЕ, GETTY IMAGES

Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Источник: кремлевский ТАСС со ссылкой на КС РФ

Детали: Согласно постановлению Конституционного суда "ДНР" и "ЛНР" вошли в состав России в статусе "республик" с русским языком в качестве государственного.

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Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ в качестве "отдельных субъектов со своими нынешними названиями".

Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

Выборы "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.

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Напомним: 30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Темы: РосcияоккупацияХерсонская областьЗапорожская область
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