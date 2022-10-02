Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла

В больнице умерла одна из 19 раненых в результате российского обстрела по Зеленодольской общине Днепропетровщины 29 сентября.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "В четверг оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине Криворожского района запрещенными Женевской конвенцией кассетными снарядами. Ударили по остановке транспорта. Ранения получили 19 человек, которые просто шли на работу.

Один человек, женщина, к сожалению, сегодня умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы".

Детали: Вилкул сообщил, что на Днепропетровщине оккупанты за неделю убили семь человек, среди которых дети, ранили - 50. Повреждено более 400 гражданских зданий.

Что предшествовало: Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 19 человек.