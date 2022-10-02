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Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 22:29
Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла
Александр Вилкул, фото УП

В больнице умерла одна из 19 раненых в результате российского обстрела по Зеленодольской общине Днепропетровщины 29 сентября.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "В четверг оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине Криворожского района запрещенными Женевской конвенцией кассетными снарядами. Ударили по остановке транспорта. Ранения получили 19 человек, которые просто шли на работу.

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Один человек, женщина, к сожалению, сегодня умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы".

Детали: Вилкул сообщил, что на Днепропетровщине оккупанты за неделю убили семь человек, среди которых дети, ранили - 50. Повреждено более 400 гражданских зданий.

Что предшествовало: Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 19 человек.

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Темы: Днепропетровская областьКривой Рогвойна
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