РФ утром ударила кассетными снарядами по Криворожскому району: 19 пострадавших

Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 19 людей.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде".

Детали: По предварительной информации, ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание.

Обновлено в 12:00: Резниченко добавил, что в Зеленодольской громаде уже 19 раненых, а удар нанесен около 08:00.

"Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы", – сообщил глава ОГА.

Что этому предшествовало: В ночь на 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, известно о трех погибших и пяти раненых.