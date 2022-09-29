Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ утром ударила кассетными снарядами по Криворожскому району: 19 пострадавших

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:53
РФ утром ударила кассетными снарядами по Криворожскому району: 19 пострадавших
Кассетный снаряд, фото иллюстративное из открытых источников

Утром 29 сентября Россия ударила кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины, в результате чего получили ранения как минимум 19 людей.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде".

Реклама:

Детали: По предварительной информации, ранены 13 работников предприятия и повреждено административное здание.

Обновлено в 12:00: Резниченко добавил, что в Зеленодольской громаде уже 19 раненых, а удар нанесен около 08:00.

"Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы", – сообщил глава ОГА.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: В ночь на 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, известно о трех погибших и пяти раненых.

Темы: Днепропетровская областьвойнапромышленностьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: