Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на этой неделе в ежедневных отчетах, которые он получает, преобладает перечень освобожденных населенных пунктов, и успехи не ограничивают только Лиманом.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.

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На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонительной операции.

Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом".

Детали: Президент отметил, что, когда на освобожденные территории возвращается украинский флаг, "о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает".

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"Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.