Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 23:17
Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на этой неделе в ежедневных отчетах, которые он получает, преобладает перечень освобожденных населенных пунктов, и успехи не ограничивают только Лиманом.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.

Реклама:

На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонительной операции.

Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом".

Детали: Президент отметил, что, когда на освобожденные территории возвращается украинский флаг, "о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает".

ВИДЕО ДНЯ

"Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

Темы: ЗеленскийдеоккупацияЛиман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: