Лиман зачищен полностью - Зеленский

Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.

Слава Украине!"

Справка: Лиман использовался россиянами как один из опорных пунктов для атаки на Славянск.

Взяв под контроль Лиман, Вооруженные силы также будут иметь возможность держать под огневым контролем дорогу из Сватово в Кременную, которая является важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: