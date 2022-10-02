Лиман зачищен полностью - Зеленский
Воскресенье, 2 октября 2022, 13:07
Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь Зеленского: "По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.
Слава Украине!"
Справка: Лиман использовался россиянами как один из опорных пунктов для атаки на Славянск.
Взяв под контроль Лиман, Вооруженные силы также будут иметь возможность держать под огневым контролем дорогу из Сватово в Кременную, которая является важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.
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Что предшествовало:
- В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.
- Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.
- В вечернем обращении Зеленский отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.