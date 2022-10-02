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Лиман зачищен полностью - Зеленский

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 13:07
Лиман зачищен полностью - Зеленский

Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.

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Справка: Лиман использовался россиянами как один из опорных пунктов для атаки на Славянск.

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Взяв под контроль Лиман, Вооруженные силы также будут иметь возможность держать под огневым контролем дорогу из Сватово в Кременную, которая является важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.

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Темы: ЗеленскийЛиман
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