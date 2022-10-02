Лиман зачищен полностью - Зеленский

Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.

Реклама:

Слава Украине!"

Справка: Лиман использовался россиянами как один из опорных пунктов для атаки на Славянск.

ВИДЕО ДНЯ

Взяв под контроль Лиман, Вооруженные силы также будут иметь возможность держать под огневым контролем дорогу из Сватово в Кременную, которая является важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.

Что предшествовало: