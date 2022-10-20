Politico: В Республиканской партии США возник раскол относительно помощи Украине

Администрация Джо Байдена будет просить Конгресс помогать Украине "так долго, как это потребуется", но представители администрации готовы к тому, что Конгресс "закрутит гайки", если республиканцы получат контроль над Палатой представителей.

Источник: представитель Совета национальной безопасности США в POLITICO

Детали: Отмечается, что в Республиканской партии, за недели до ноябрьских выборов, после которых партия может получить контроль над Палатой, есть разногласия относительно того, как долго следует предоставлять американскую помощь Украине.

Лидер меньшинства Кевин Маккарти - вероятный спикер Палаты представителей от Республиканской партии в следующем году - предупредил на этой неделе, что он сократит финансирование США для борьбы Украины против России. Это был не первый сигнал для администрации Байдена о том, что республиканские законодатели с осторожностью относятся к длительной финансовой поддержке Киева.

В то же время для многих в Конгрессе, включая некоторых республиканцев, комментарии Маккарти лишь усилили настоятельную необходимость принятия пакета помощи Украине в декабре, прежде чем республиканец, вероятно, возьмет бразды правления в Палате представителей.

Помощники Байдена считают, что Маккарти оставит возможность помощи для Украины открытой, по крайней мере на некоторое время, хотя и может настаивать на меньших объемах помощи. Они также прогнозируют внутреннее давление со стороны республиканцев, таких как Брайан Фитцпатрик и Митч Макконнелл, чтобы продолжить выделение денег. Их расчет заключается в том, что если деньги прекратятся, Украина пострадает, а Россия выйдет победителем, то это нанесет политический удар по Республиканской партии. Есть некоторые признаки того, что на этом фронте Белый дом может иметь союзников в Конгрессе, возглавляемом Республиканской партией, или, по крайней мере, доброжелателей. Фицпатрик, в частности, прямо опроверг комментарии Маккарти, что помощь США не должна быть "пустым чеком".

Сейчас ясно, что республиканцы все больше разделяются между лагерем Маккарти, который сомневается в предоставлении новых многомиллиардных пособий, поскольку экономика США движется к рецессии, и лагерем Макконнелла, который остается сторонником дополнительной помощи.

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POLITICO пишет, что республиканцы и демократы в целом хотят видеть дополнительный надзор и подотчетность, когда речь идет об оружии и оборудовании, которые США посылают в Украину. Они также хотят, чтобы европейские страны оказали большую поддержку, чтобы США не несли все бремя.

Белый дом не делал предупреждения украинскому правительству о возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса. Но помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо ознакомлен о такой вероятности.

Кроме того, Белый дом пока публично не дал понять, что последние сигналы Республиканской партии меняют его планы относительно "законодательного спринта", что может оказаться последним шансом заложить большую помощь Украине в законопроект о государственных расходах, который должен быть обязательно принят.

Принятый в конце сентября законопроект о временном государственном финансировании включал 12 миллиардов долларов для Украины. Этот законопроект позволит финансировать правительство до 16 декабря и даст участникам переговоров больше времени, чтобы договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год. Законодатели ожидали, что им не нужно будет рассматривать дополнительную помощь Украине до начала 2023 года.

Некоторые демократы говорят, что декабрь может быть слишком ранним временем для Киева, чтобы знать, какие типы оружия и другого оборудования потребуются для ведения боевых действий зимой. По словам сенатора Криса Мерфи, может случиться так, что у администрации не будет другого выбора, кроме как попросить больше денег в декабре, но "это может быть не лучшее время для Украины. Это совершенно новый мир, в котором республиканцы открыто заявляют, что они готовятся отдать Украину Путину".

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