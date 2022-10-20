Сводка Генштаба: Иран и РФ готовят операторов не только для "Шахедов", но и для новых дронов "Араш-2"

Иран и РФ договорились о направлении в Россию советников и инструкторов по использованию ударных БпЛА - известно о подготовке операторов не только уже имеющихся Shahed-136, но и перспективных БпЛА Arash-2.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клищеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

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В течение суток противник нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 65 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов. Это Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны в Донецкой области, Значково Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонщине.

Оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг осуществил пуски более десяти "Шахедов", более половины которых - из Беларуси.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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на Слобожанском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огирцево и Стрелечья Харьковской области;

- из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огирцево и Стрелечья Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

- из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

- из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской;

противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской; на Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных. Есть многочисленные факты грабежей и мародерства. Не исключается, что значительное количество этого контингента прибыло из мест лишения свободы.

Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Как пишет Генштаб, 19 октября на временно занятой территории была рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений ВСУ.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранены и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Было поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 позиций зенитных ракетных комплексов врага. ПВО сбила 6 крылатых ракет, вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них - 14 Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других объектов, в том числе мост и понтонную переправу противника.