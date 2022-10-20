Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия готовит пакет помощи Украине на зиму - там будут 25 тысяч комплектов формы

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 19:13

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг анонсировал подготовку пакета военной помощи для украинских военных на зимний период.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка Украины остается главным приоритетом министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который в частности войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", - сказал Уоллес.

Во время доклада глава британского Минобороны добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", - сказал он.

Также Уоллес доложил Палате общин о своем внезапном визите в Вашингтон, а также сообщил об инциденте 29 сентября, когда российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.

Темы: Великобританиямеждународные отношенияУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Эрдоган: Путин стал более открытым к переговорам с Зеленским

IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы

фотоЛукашенко показали белорусские беспилотники

В Киеве и области начались временные отключения электроэнергии: есть график

Россияне атаковали Запорожье ракетами: попали в дом, школу и объекты инфраструктуры

Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

Все новости...
Великобритания
Джонсон хочет соревноваться за пост лидера консерваторов после отставки Трасс - Times
Британские консерваторы рассчитывают избрать нового премьера до 31 октября
Премьер Британии объявила об отставке
Последние новости
14:32
Путин посоветовал, как побороть алкоголизм россиян: надо, чтобы было чем заняться
14:22
ВНИМАНИЕПродаем трофеи — собираем на машины для ВСУ. Аукцион "Украинской правды"
14:16
фотоСобаки в Краматорске стояли в очереди, чтобы поесть
14:13
Украина может получить репарации уже через несколько лет - глава KSE Institute
14:03
Эрдоган: Путин стал более открытым к переговорам с Зеленским
14:00
Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти
13:52
Подготовка к зиме: в октябре украинцы в шесть раз чаще ищут павербанки – OLX
13:40
Херсонщина: враг с неба обстрелял два села, ВСУ уничтожили два склада оружия
13:39
РосСМИ: количество погибших за первый месяц мобилизации только официально превысило 50 человек
13:34
МИД Германии считает геноцидом действия российской армии в Украине
Все новости...