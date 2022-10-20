Британия готовит пакет помощи Украине на зиму - там будут 25 тысяч комплектов формы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг анонсировал подготовку пакета военной помощи для украинских военных на зимний период.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка Украины остается главным приоритетом министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который в частности войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", - сказал Уоллес.

Во время доклада глава британского Минобороны добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", - сказал он.

Также Уоллес доложил Палате общин о своем внезапном визите в Вашингтон, а также сообщил об инциденте 29 сентября, когда российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.