Великобритания утвердила санкции за поставки России дронов-камикадзе

20 октября Великобритания ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, ответственных за поставки России дронов-камикадзе, которые используются для бомбардировок Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Великобритании.

В МИД Великобритании заявили, что поставляя эти беспилотники, Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях России на украинских граждан, усиливая страдания людей и разрушение критически важной инфраструктуры. Как Россия, так и Иран нарушают Резолюцию Совета Безопасности ООН, которая контролирует передачу этого оружия из Ирана, отметили в ведомстве.

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"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны Путина против Украины вызывает сожаление. Сегодня мы вводим санкции против тех, кто поставлял беспилотники, которые Россия использует для нападений на украинских гражданских. Это является четким доказательством дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности", - заявил глава МИД Джеймс Клеверли.

"Эти трусливые удары беспилотников являются актом отчаяния. Сделав возможным эти удары, эти лица и производитель нанесли народу Украины неописуемые страдания. Мы обеспечим, чтобы они были привлечены к ответственности за свои действия", - добавил он.

Британские санкции повторяют утвержденные в четверг меры Евросоюза.

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В список санкций вошел начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери. Как поясняется в решении ЕС, он руководит военной программой беспилотных летательных аппаратов Ирана и играет основополагающую роль в оборонном сотрудничестве Ирана с Российской Федерацией. Он участвовал в разработке беспилотников "Мохаджер-6" и в поставке их в Российскую Федерацию для использования в захватнической войне против Украины.

Другой фигурант списка - генерал Ходжатола Гореиши - является руководителем отдела снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны и логистики вооруженных сил Ирана и отвечает за переговоры по соглашению с Российской Федерацией о поставках беспилотных летательных аппаратов иранского производства для их использования в захватнической войне против Украины.

Третий фигурант - командующий Аэрокосмического корпуса гвардии исламской революции Саед Агаджани - руководит планированием, оснащением и обучением иранских операций с БПЛА, которые включают также поставки беспилотников международным союзникам Ирана, включая Российскую Федерацию.

Кроме того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. ЕС отмечает, что компания ответственна за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Беспилотники серии "Шахед" были поставлены в РФ и используются в агрессивной войне против Украины.

Подчеркнем, что официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.