Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия, Германия и Франция призвали ООН расследовать поставки Ираном дронов в РФ

Пятница, 21 октября 2022, 18:09

Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Если обвинения будут доказаны, такие поставки могу быть нарушением Резолюции Совета безопасности ООН 2231.

"Мы приветствовали бы проведение расследования группой Секретариата ООН, ответственной за мониторинг выполнения Резолюции СБ ООН 2231, и готовы поддержать работу Секретариата в проведении технического и беспристрастного расследования", - говорится в письме трех стран, которые вместе известны как группа E3, распространенном среди членов Совбеза ООН, с которым ознакомилось агентство.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияФранцияВеликобританияИран
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Умер журналист Леонид Канфер

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

аудио"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ

Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Все новости...
Германия
Киев после пожара в отеле с украинцами в Германии призывает ЕС не давать убежища уклонистам из РФ
МИД Германии считает геноцидом действия российской армии в Украине
В Берлине дадут возможность учиться в школе одновременно на немецком и украинском языках
Последние новости
15:05
Шольц: Конференция по вопросам восстановления Украины должна дать сигнал надежды
15:03
Температура в домах киевлян будет такой же, как и в прошлые зимы – КГГА
14:50
Ракетные удары РФ оставили без света почти 1,5 миллиона украинцев – ОП
14:49
Ректор университета Гринченко умер от огнестрельного ранения, вероятно самоубийство - полиция
14:43
Оккупанты начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища
14:41
Медик "Азовстали" Виктория Обидина выложила первый пост после освобождения из плена
14:24
Готов ли Киев к зиме: заместитель главы КГГА о рисках для отопительного сезона
14:08
Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город и переправиться на левый берег Днепра
14:08
Прятался в шкафу: в Покрове пожарные спасли 6-летнего мальчика от огня
13:56
Девять российских судов АРМА передало в управление украинскому предприятию
Все новости...