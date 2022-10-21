Британия, Германия и Франция призвали ООН расследовать поставки Ираном дронов в РФ

Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Если обвинения будут доказаны, такие поставки могу быть нарушением Резолюции Совета безопасности ООН 2231.

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"Мы приветствовали бы проведение расследования группой Секретариата ООН, ответственной за мониторинг выполнения Резолюции СБ ООН 2231, и готовы поддержать работу Секретариата в проведении технического и беспристрастного расследования", - говорится в письме трех стран, которые вместе известны как группа E3, распространенном среди членов Совбеза ООН, с которым ознакомилось агентство.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.