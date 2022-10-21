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WP: секретные документы, изъятые из резиденции Трампа, касались Ирана и Китая

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 21:13

Часть секретных документов, изъятых Федеральным бюро расследований из резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, касалась тайных разведывательных данных по Ирану и Китаю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет The Washington Post.

По крайней мере один из документов, изъятых ФБР, описывает ракетную программу Ирана, некоторые другие - касаются "очень чувствительной разведывательной работы", связанной с Китаем.

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Собеседники WP утверждают, что несанкционированное раскрытие информации, содержащейся в этих документах, создало бы многочисленные риски: информаторы американской разведки могли бы оказаться под угрозой, а методы сбора информации - быть скомпрометированы. Кроме того, это могло бы спровоцировать ответные действия со стороны других стран или соперников США.

Секретные документы об Иране и Китае считаются одними из самых сенситивных документов, изъятых ФБР в ходе расследования относительно ненадлежащего обращения Трампом и его помощниками с секретной информацией и уничтожения официальных данных.

Сам Трамп ранее не раз отрицал противоправные действия, связанные с документами, утверждая, что он рассекретил все документы, которые находились или находятся в его распоряжении.

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Обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Согласно протоколам суда, во время обыска Федеральное бюро расследований изъяло более 11 тысяч государственных документов и фотографий.

Некоторые из изъятых у Трампа документов подробно описывают сверхсекретные операции США. Такие операции обычно охраняются настолько тщательно, что многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности не знают о них. Только президент, некоторые члены его кабинета или другие чиновники такого уровня могли дать разрешение другим чиновникам получить доступ.

Министерство юстиции США выдвинуло против Трампа обвинения в нарушении государственной тайны и режима хранения документов, которые могут привести к его заключению - что также может произойти впервые в истории.

Подробнее об этом деле читайте в статье на сайте "Европейской правды".

Темы: ТрампСШАИранКитай
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