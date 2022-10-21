Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

WP: секретные документы, изъятые из резиденции Трампа, касались Ирана и Китая

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 21:13

Часть секретных документов, изъятых Федеральным бюро расследований из резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, касалась тайных разведывательных данных по Ирану и Китаю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет The Washington Post.

По крайней мере один из документов, изъятых ФБР, описывает ракетную программу Ирана, некоторые другие - касаются "очень чувствительной разведывательной работы", связанной с Китаем.

Собеседники WP утверждают, что несанкционированное раскрытие информации, содержащейся в этих документах, создало бы многочисленные риски: информаторы американской разведки могли бы оказаться под угрозой, а методы сбора информации - быть скомпрометированы. Кроме того, это могло бы спровоцировать ответные действия со стороны других стран или соперников США.

Секретные документы об Иране и Китае считаются одними из самых сенситивных документов, изъятых ФБР в ходе расследования относительно ненадлежащего обращения Трампом и его помощниками с секретной информацией и уничтожения официальных данных.

Сам Трамп ранее не раз отрицал противоправные действия, связанные с документами, утверждая, что он рассекретил все документы, которые находились или находятся в его распоряжении.

Обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Согласно протоколам суда, во время обыска Федеральное бюро расследований изъяло более 11 тысяч государственных документов и фотографий.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые из изъятых у Трампа документов подробно описывают сверхсекретные операции США. Такие операции обычно охраняются настолько тщательно, что многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности не знают о них. Только президент, некоторые члены его кабинета или другие чиновники такого уровня могли дать разрешение другим чиновникам получить доступ.

Министерство юстиции США выдвинуло против Трампа обвинения в нарушении государственной тайны и режима хранения документов, которые могут привести к его заключению - что также может произойти впервые в истории.

Подробнее об этом деле читайте в статье на сайте "Европейской правды".

Темы: ТрампСШАИранКитай
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киеве убили добровольца "Свободы"

фотоЗеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор

Оккупанты приказали жителям Херсона срочно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Умер журналист Леонид Канфер

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

аудио"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ

Все новости...
Трамп
Конгресс направил Трампу повестку для показаний по делу о штурме Капитолия
Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия
Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков
Последние новости
17:59
На Ровенщине пострадала энергетическая система, есть разрушения домов – ОВА
17:43
Украина ждет от Германии боеприпасы для защиты критической инфраструктуры - Шмыгаль
17:33
Критическая инфраструктура на грани собственных возможностей: советы ЭП как помочь энергетикам
16:54
Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной
16:40
Во Львове "заминировали" ТРЦ и супермаркеты, посетителей эвакуировали
16:37
Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое
16:32
фотоВ Киеве убили добровольца "Свободы"
16:17
фотоЗеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор
16:05
фотоНа Киевщине нашли обломки ракет, одна - с 400-килограммовым зарядом
15:51
Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП
Все новости...