Украина ждет от Германии боеприпасы для защиты критической инфраструктуры - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stuttgarter-Nachrichten.

"Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами", - сказал он.

Шмыгаль обвинил Россию в желании "погрузить Украину в гуманитарную катастрофу", атакуя ее гражданскую инфраструктуру.

Учитывая это, он попросил предоставить "мобильное оборудование для производства электроэнергии и тепла", а также оборудование для очистки воды. Топливо для генераторов еще есть "на данный момент", "но если будет масштабный сбой в электро- и теплоснабжении, то нам понадобится больше". Тогда Украине также понадобится "импорт электроэнергии" с Запада. Кроме того, премьер-министр обратился к Германии с просьбой как можно быстрее предоставить дальнейшую военную помощь.

Украина "с нетерпением" ждет новых боеприпасов, которые нужны "прямо сейчас", сказал Шмыгаль.

"Это буквально вопрос дней" - заявил премьер.

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По его словам, также необходимы глушилки для противодействия "20-30 иранским беспилотникам-камикадзе", которые Россия ежедневно использует против Украины.

Шмыгаль высоко оценил недавно поставленный немецкий зенитно-ракетный комплекс "IRIS-Т". Сейчас он используется и "уже спас много-много жизней", отметил премьер.

В понедельник Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц откроют немецко-украинский экономический форум в Берлине, где высшие представители обеих стран обсудят вопросы восстановления Украины. Несколько министров из Украины приедут в Берлин или будут на связи в режиме онлайн, сообщили организаторы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.