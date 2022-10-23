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Bloomberg: Формируется "теневой флот" из нефтяных танкеров для обслуживания России

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

В мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами для перевозки нефти в интересах России.

Источник: Bloomberg

Детали: Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers в Копенгагене, которая управляет флотом из 170 кораблей,  Кристиан Ингерслев сказал, что "если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, то станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы".

По оценкам судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки Россией четырех миллионов баррелей в день на Дальний Восток закуплены еще 240 судов - 102 "Афрамакса", 58 "Суэцмаксов" и 80 очень больших нефтяных танкеров. Еще в прошлом году они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Ануп Сингх, руководитель отдела исследований танкеров Braemar, сказал, что в настоящее время резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре. Многие из них являются старыми судами и попадут в теневой флот, причем некоторые танкеры также поставляет российский судовладелец ПАО "Совкомфлот".

Также Bloomberg прогнозирует всплеск перегрузок с судна на судно. Это связано как с санкционным риском обработки экспорта непосредственно из российских портов, так и с необходимостью перегружать небольшие грузы на более крупные танкеры для дальних рейсов.

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Темы: нефтьРосcия
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