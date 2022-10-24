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США, Британия и Франция совместно отвергли ложь России о "грязной бомбе"

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 07:57

Правительства Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании обнародовали текст заявления относительно российских обвинений о возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Как передает "Европейская правда", текст заявления, в частности, обнародован на сайте Госдепа.

В заявлении главы внешнеполитических ведомств Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

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"Мы остаемся преданными продолжению поддержки усилий Украины по защите своей территории столько времени, сколько это потребуется", - заявили министры.

"Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран разговаривали с российским министром обороны Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны четко дали понять, что мы все отвергаем откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории. Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение как повод для эскалации. Мы также отвергаем любые поводы для эскалации со стороны России", - отмечается в заявлении.

Министры иностранных дел также обсудили общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ безопасностью, экономической и гуманитарной помощью.

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Как сообщалось, в течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере четырем министрам обороны государств НАТО (США, Франции, Турции и Великобритании) и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

Темы: войнаСШАВеликобританияФранция
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