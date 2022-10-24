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РФ и "грязная бомба": США до сих пор не видят признаков подготовки России к ядерному удару

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 19:59

На фоне активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Об этом журналистам в понедельник заявил представитель оборонного ведомства США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, американские военные также пока не видят признаков того, что Россия решила использовать другое оружие массового поражения - биологическое или ядерное.

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В то же время там увидели готовность РФ поддерживать каналы связи.

Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Великобритании, рассказывая об украинской "грязной бомбе". А в понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел аналогичные телефонные разговоры с британским и американским коллегами.

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Темы: СШАРосcияядерное оружие
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