Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ и "грязная бомба": США до сих пор не видят признаков подготовки России к ядерному удару

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 19:59

На фоне активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Об этом журналистам в понедельник заявил представитель оборонного ведомства США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, американские военные также пока не видят признаков того, что Россия решила использовать другое оружие массового поражения - биологическое или ядерное.

В то же время там увидели готовность РФ поддерживать каналы связи.

Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Великобритании, рассказывая об украинской "грязной бомбе". А в понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел аналогичные телефонные разговоры с британским и американским коллегами.

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

ВИДЕО ДНЯ

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Темы: СШАРосcияядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Веерные отключения: во вторник ограничат электроснабжение во всех областях

ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года – ISW

Все новости...
США
США, Британия и Франция совместно отвергли ложь России о "грязной бомбе"
В Пентагоне рассказали о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу
"Высокомерный, но гениальный": Вашингтон все больше беспокоит влияние Илона Маска — WP
Последние новости
14:35
В Ровенской области 12-летняя школьница убивала кошек на камеру: зоозащитники обратились в полицию
14:20
Сотрудники Twitter протестуют против плана Маска уволить 75% штата – Time
14:05
В украинских больницах официально появятся клинические психологи и психотерапевты
13:39
фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии
13:37
фото"Зерновая инициатива": еще четыре судна вышли из украинских портов
13:35
Мелони: Италия останется партнером храброго народа Украины в борьбе с РФ
13:32
Пригожин раскритиковал перед Путиным военных РФ из-за поражений на фронте – WP
13:29
России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции
13:22
Врач из "Охматдета" получила престижную медицинскую награду в Германии
13:18
Данилов - Кадырову: Если не уничтожить РФ, они вернутся снова убивать чеченских женщин и детей
Все новости...