Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венецианская комиссия похвалила Украину за процедуру очистки Высшего совета правосудия

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 20:27

Венецианская комиссия по запросу Конституционного суда Украины опубликовала заключение относительно закона 1635-IX об отборе и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в решении ВК, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Выводы "Венецианки" касаются закона о реформе Высшего совета правосудия, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, имеет целью очищение этого органа, а также меняет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 

Верховная Рада проголосовала за законопроект 14 июля прошлого года, а 3 августа закон был одобрен подписью президента. Впрочем, 1 июля этого года исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Сергей Головатый попросил Венецианскую комиссию предоставить выводы относительно принятых изменений. Конституционный Суд Украины сейчас рассматривает дело о соответствии Конституции отдельных изменений по представлению Верховного Суда, часть судей которого была недовольна реформой.

Совместные выводы Венецианской комиссии и Генерального директората Совета Европы по правам человека и верховенства права (DGI) оказались крайне положительными.

Единственный существенный элемент критики в адрес украинской власти из-за этой реформы касается "отсутствия целостного подхода" в проведении судебной реформы, что, согласно оценке СЕ, приводит к принятию многочисленных, иногда противоречивых законодательных актов. Однако Венецианская комиссия и DGI сразу же нивелировали свою претензию, отметив, что при тех серьезных вызовах, с которыми сейчас сталкивается Украина, включая российскую агрессию, Киев способен проводить только точечные реформы вместо целостных. 

Другие элементы оценки Совета Европы оказались положительными. 

ВИДЕО ДНЯ

В частности, документ приветствует создание Этического совета, подчеркивая, что судебная реформа, которая бы не касалась функционирования Высшего совета правосудия и добропорядочности его членов, была бы обречена на провал.

Отмечается, что установление процедуры, которая может привести к увольнению действующего члена Высшего совета правосудия, если он признан неэтичным, не противоречит принципу независимости (этот элемент реформы вызвал особое возмущение части судей).

Венецианская комиссия и DGI напоминают о своем срочном заключении по законопроекту 5068, в котором была выражена поддержка роли международных экспертов в очистке Высшего совета правосудия. Отмечается, что закон 1635-IX был дополнительно изменен по сравнению с проектом 5068 в положении, которое касается введения правила об автоматическом увольнении действующего члена Высшего совета правосудия, если орган, назначающий его, не подтверждает или не отклоняет решение Этического совета о признании такого члена несоответствующим критериям профессиональной этики.

"Венецианка" отмечает, что судьям и членам Высшего совета правосудия может быть трудно принять включение международных экспертов в Этический совет, но отмечается важность борьбы с "горем коррупции, не создавая нестабильности и усиления коррупции". 

В выводах отмечается, что Этический совет не ставит под угрозу независимость судебной власти или суверенитет Украины. Однако есть и проблематичный момент. Это трехмесячное ограничение для органов, осуществляющих избрание или назначение и автоматическое увольнение действующих членов, в случае, если эти органы не действуют по рекомендации Этического совета.

Отдельно оценивается текущая ситуация в Высшем совете правосудия. Согласно выводам, потеря кворума в совете произошла не из-за решения Этического совета, а из-за массовой отставки членов совета. Даже если бы Конституционный суд признал неконституционность некоторых положений, это не должно было бы повлиять на позицию тех членов, которые добровольно ушли в отставку и добропорядочность которых Этический совет даже не мог оценить.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

а также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.

Темы: судУкраинаЕС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Веерные отключения: во вторник ограничат электроснабжение во всех областях

ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года – ISW

Все новости...
суд
Конгресс направил Трампу повестку для показаний по делу о штурме Капитолия
"Днепразот" Коломойского проиграл суд по штрафу АМКУ на 80 миллионов
В правительстве хотят запретить общественную организацию Медведчука
Последние новости
15:10
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
15:03
Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму
14:59
видео"На концерт Кобзона": спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов
14:50
Петиция о восстановлении разрушенного дроном дома в Киеве набрала необходимое количество голосов
14:46
Германия предоставит Украине 20 миллионов евро на резервное оборудование
14:35
В Ровенской области 12-летняя школьница убивала кошек на камеру: зоозащитники обратились в полицию
14:33
Украина до сих пор должна России $606 млн: что это за долг и при чем здесь оккупация Крыма?
14:31
Россияне почти не выпускают желающих выехать с оккупированных территорий
14:20
Сотрудники Twitter протестуют против плана Маска уволить 75% штата – Time
14:05
В украинских больницах официально появятся клинические психологи и психотерапевты
Все новости...