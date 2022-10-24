Венецианская комиссия похвалила Украину за процедуру очистки Высшего совета правосудия

Венецианская комиссия по запросу Конституционного суда Украины опубликовала заключение относительно закона 1635-IX об отборе и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в решении ВК, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Выводы "Венецианки" касаются закона о реформе Высшего совета правосудия, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, имеет целью очищение этого органа, а также меняет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

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Верховная Рада проголосовала за законопроект 14 июля прошлого года, а 3 августа закон был одобрен подписью президента. Впрочем, 1 июля этого года исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Сергей Головатый попросил Венецианскую комиссию предоставить выводы относительно принятых изменений. Конституционный Суд Украины сейчас рассматривает дело о соответствии Конституции отдельных изменений по представлению Верховного Суда, часть судей которого была недовольна реформой.

Совместные выводы Венецианской комиссии и Генерального директората Совета Европы по правам человека и верховенства права (DGI) оказались крайне положительными.

Единственный существенный элемент критики в адрес украинской власти из-за этой реформы касается "отсутствия целостного подхода" в проведении судебной реформы, что, согласно оценке СЕ, приводит к принятию многочисленных, иногда противоречивых законодательных актов. Однако Венецианская комиссия и DGI сразу же нивелировали свою претензию, отметив, что при тех серьезных вызовах, с которыми сейчас сталкивается Украина, включая российскую агрессию, Киев способен проводить только точечные реформы вместо целостных.

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Другие элементы оценки Совета Европы оказались положительными.

В частности, документ приветствует создание Этического совета, подчеркивая, что судебная реформа, которая бы не касалась функционирования Высшего совета правосудия и добропорядочности его членов, была бы обречена на провал.

Отмечается, что установление процедуры, которая может привести к увольнению действующего члена Высшего совета правосудия, если он признан неэтичным, не противоречит принципу независимости (этот элемент реформы вызвал особое возмущение части судей).

Венецианская комиссия и DGI напоминают о своем срочном заключении по законопроекту 5068, в котором была выражена поддержка роли международных экспертов в очистке Высшего совета правосудия. Отмечается, что закон 1635-IX был дополнительно изменен по сравнению с проектом 5068 в положении, которое касается введения правила об автоматическом увольнении действующего члена Высшего совета правосудия, если орган, назначающий его, не подтверждает или не отклоняет решение Этического совета о признании такого члена несоответствующим критериям профессиональной этики.

"Венецианка" отмечает, что судьям и членам Высшего совета правосудия может быть трудно принять включение международных экспертов в Этический совет, но отмечается важность борьбы с "горем коррупции, не создавая нестабильности и усиления коррупции".

В выводах отмечается, что Этический совет не ставит под угрозу независимость судебной власти или суверенитет Украины. Однако есть и проблематичный момент. Это трехмесячное ограничение для органов, осуществляющих избрание или назначение и автоматическое увольнение действующих членов, в случае, если эти органы не действуют по рекомендации Этического совета.

Отдельно оценивается текущая ситуация в Высшем совете правосудия. Согласно выводам, потеря кворума в совете произошла не из-за решения Этического совета, а из-за массовой отставки членов совета. Даже если бы Конституционный суд признал неконституционность некоторых положений, это не должно было бы повлиять на позицию тех членов, которые добровольно ушли в отставку и добропорядочность которых Этический совет даже не мог оценить.

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