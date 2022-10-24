Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран готов с Украиной расследовать поставки России дронов и обещает "не остаться равнодушным"

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 22:02

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в понедельник в очередной раз отрицает, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Амира-Абдоллахиана цитируют Mehr и Al-Arabiya.

"Мы не предоставляли и не будем предоставлять России никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной", - заявил глава иранского МИД.

При этом он отметил, что "у нас много сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны. В прошлом мы брали и давали оружие из России и в Россию, но не во время войны в Украине".

Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который состоялся недавно, он выразил готовность Ирана сформировать совместную исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов для расследования утверждения об использовании иранских беспилотников в войне в Украине.

В то же время он пообещал, что Иран отреагирует в случае, если использование его беспилотников Россией будет доказано для иранской стороны.

"Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными", - заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

При этом на днях Иран решительно осудил призыв Франции, Германии и Британии к Организации Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Темы: ИранРосcиябеспилотникиУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму

фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Веерные отключения: во вторник ограничат электроснабжение во всех областях

Все новости...
Иран
Мобилизованных россиян будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы – ГУР
NYT: Израиль дал Украине разведданные для борьбы с "Шахедами"
Израиль уничтожил оборудование для производства иранских дронов в Сирии – правозащитники
Последние новости
16:15
Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"
16:04
В Красном Кресте Украины отреагировали на инициативу российских "коллег" помочь семьям мобилизованных
15:57
Власти РФ заставили студентов колледжей шить снаряжение для оккупантов
15:48
фото, видеоШтайнмайер прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине
15:47
СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ: через него в Крым перекинули вражескую бронетехнику
15:41
Новый зенитный ракетный полк сформирован на Полтавщине
15:39
ЕБРР выделит 500 миллионов евро займов для "Укрэнерго" и "Нафтогаза"
15:37
Большая часть Ровно без света: авария на подстанции
15:34
У Kia не исключают возможности сворачивания бизнеса в России
15:27
Россия планирует ядерные учения "Гром" – СМИ
Все новости...