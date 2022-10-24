Иран готов с Украиной расследовать поставки России дронов и обещает "не остаться равнодушным"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в понедельник в очередной раз отрицает, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Амира-Абдоллахиана цитируют Mehr и Al-Arabiya.

"Мы не предоставляли и не будем предоставлять России никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной", - заявил глава иранского МИД.

При этом он отметил, что "у нас много сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны. В прошлом мы брали и давали оружие из России и в Россию, но не во время войны в Украине".

Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который состоялся недавно, он выразил готовность Ирана сформировать совместную исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов для расследования утверждения об использовании иранских беспилотников в войне в Украине.

В то же время он пообещал, что Иран отреагирует в случае, если использование его беспилотников Россией будет доказано для иранской стороны.

"Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными", - заявил он.

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При этом на днях Иран решительно осудил призыв Франции, Германии и Британии к Организации Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.