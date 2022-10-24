Журналисты идентифицировали 30 российских военных, которые наводят ракеты по Украине

Расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel нашли секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России и идентифицировали 30 военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины.

Источник: The Insider

Большинство из этих людей, как утверждается в совместном расследовании, молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр.

Все они зарегистрированы как проживающие и работающие в Москве по адресу: Знаменка, 19. Это официальный адрес Генштаба Вооруженных сил России.

Расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года.

Так, каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера полковника Игоря Багнюка, который также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Игорь Багнюк

Изучение звонков самого Багнюка показало, что он общался с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ.

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На основе повторяющихся звонков расследователи реконструировали команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся Багнюку. Им также удалось связать отдельные удары крылатых ракет с конкретными подразделениями ГВЦ.

Так, по утверждению изданий, подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракет:

ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

– Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза. 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

– Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов. Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Журналисты связались с ними и все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но отрицали, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Один из них признал, что его зовут Сергей Ильин, но заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником.

Артем Веденов заявил, что работает на свиноферме и никакими ценными данными не обладает.

Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса.

Иван Попов заявил, что он только учится программировать на "Питоне".

Однако журналисты продемонстрировали некоторым из них фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра.

Владимир Воробьев, который сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, после показанного фото ответил: "Первый раз в жизни вижу. Тем более в форме еще".

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Багнюк.

Отмечается, что телефонные записи Багнюка и его подчиненных за несколько недель до ударов 10 октября показывают со 2 октября повышение активности звонков, достигающей пика 9 октября. При этом в последний день перед ударами инженерам-наводчикам было сделано 11 звонков.

До 2 октября звонков не было около двух недель, что также согласуется с отсутствием сообщений о применении крылатых ракет. Это говорит о том, что планирование удара 10 октября началось примерно на неделю раньше, что соответствует разведывательной информации, полученной украинскими властями.

Также это подразумевает, что атака на энергетическую инфраструктуру Украины не могла быть следствием подрыва Керченского моста в Крыму 8 октября 2022 года.

Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым, как установили журналисты, датируются 13 марта 2022 года. По их данным, они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. Ранее этим утром Россия произвела удар ракетами Х-101 и "Калибр" по военном полигоне под Львовом.