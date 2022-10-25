Генерал Сырский рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковщины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает, что Украина выиграет войну с Россией и рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковской области.

Источник: Сырский в интервью ABC News

Прямая речь: "Конечно, я считаю, что мы побеждаем, потому что, прежде всего, мы выигрываем психологическую битву...

У нас есть успехи на поле боя, но война - это трудно. Войн такого масштаба не было ни в Европе, ни где-либо еще в мире со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война - за выживание нашего народа и нашего государства, и поэтому у нас нет другого выхода, кроме как победить".

Детали: В СМИ отмечают, что Сырский предпочитает сам находиться на передовой, регулярно посещая позиции, чтобы лично познакомиться с военными, которых он посылает в бой.

Он сказал в интервью, что чувствует ответственность и имеет "духовную связь" со своими солдатами.

Командующий рассказал, что он не верил, что Москва пойдет на полномасштабное вторжение. Даже когда российские войска сосредоточились у границы, он верил, что нападение ограничится востоком, хотя все равно готовился к худшему.

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Сырский говорит, что стратегия Украины заключалась в том, чтобы избежать полномасштабных фронтальных столкновений, в которых преимущество отдается массированной артиллерии России, и вместо этого неуклонно снижать огневую мощь России, нанося удары по узлам снабжения и проводя постоянные мобильные атаки.

Цель, по его словам, заключалась в достижении целей с минимальными потерями.

Прямая речь: "Мы добиваемся этого, надежно поражая огневую мощь противника, его артиллерию, избегая лобовых атак, делая упор на рейды и маневры, атакуя с флангов и с тыла.

Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, начать нести потери и оставить свои позиции".

Успешное контрнаступление на северо-востоке Украины под руководством Сырского было названо военными экспертами мастерским ударом, который войдет в историю военных действий наряду с другими победоносными операциями.

По словам Сырского, первоначально северо-восточное контрнаступление планировалось как попытка связать российские части.

Но, по его словам, во время планирования операции он понял, что российские силы там слабее, чем ожидалось: "Когда мы ее планировали, мне стало очевидно, что наступление на Харьков как операция принесет нам наибольшую пользу и окажет самое негативное воздействие на противника".

Прямая речь: "Впервые я заметил это в мае во время первой наступательной операции вокруг Харькова, когда нам удалось освободить от 10 до 30 километров территорий вокруг города".

Сырский отказался комментировать битву за Херсон, сказав лишь, что он верит "в успех наших вооруженных сил". Также он сказал, что не следует недооценивать угрозу того, что Россия может также взорвать плотину в Каховке.

По мнению Сырского, российские действия в Беларуси отражают подготовку к тому, чтобы попытаться снова перенести боевые действия в новые районы.

Но, по его словам, поступая таким образом, Россия снова рискует слишком сильно растянуть свои силы на севере, но "рискуют второй раз наступить на те же грабли и ударить себя по лицу".

Сырский также возглавлял оборону Киева во время наступления оккупантов в феврале 2022 года.