США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Ракеты-перехватчики HAWK будут модернизацией ракетных систем Stinger - меньших по размеру и с меньшим радиусом действия, которые Соединенные Штаты уже отправили для сдерживания российского вторжения.

Администрация Байдена воспользуется президентским полномочием по изъятию вооружений для передачи оборудования HAWK, которое базируется на технологии времен Вьетнама, но было несколько раз модернизировано. Полномочия по изъятию оружия позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Reuters не смогло узнать, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты могут передать. Белый дом отказался от комментариев.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, возможность передачи которой Украине и в дальнейшем не рассматривается, сообщили американские чиновники.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания намерена отправить четыре пусковые установки HAWK.

Соединенные Штаты, вероятно, сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, поскольку непонятно, достаточно ли американских пусковых установок находятся в хорошем состоянии, сообщил американский чиновник. Американские системы находятся на хранении в течение десятилетий.

По словам американских чиновников, о новом пакете помощи объявят в конце этой недели. Один из американских чиновников сказал, что он, вероятно, будет примерно вдвое меньше, чем недавние пакеты помощи в сфере безопасности, которые составляли около 700 миллионов долларов.

Не было сразу понятно, будут ли включены ракеты-перехватчики HAWK, но американские официальные лица ранее предупреждали, что размер и состав пакетов военной помощи может быстро меняться.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля Соединенные Штаты направили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 17,6 миллиарда долларов.