Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы - президент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Штайнмайер сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вскоре будет поставлено две сиспемы MARS и четыре гаубицы", - сказал Штайнмайер, добавив, что Германия продолжит помогать Украине системами противовоздушной обороны.

Также президент Германии сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может повлечь новую войну".

Напомним, в середине октября Германия анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.

Ранее Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.