Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы - президент

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 21:42

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Штайнмайер сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вскоре будет поставлено две сиспемы MARS и четыре гаубицы", - сказал Штайнмайер, добавив, что Германия продолжит помогать Украине системами противовоздушной обороны.

Реклама:

Также президент Германии сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может повлечь новую войну".

Напомним, в середине октября Германия анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.

Ранее Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийпрезидентГерманияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Зеленский
Образовательная "Мрия" – Зеленский презентовал приложение для школьников
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: