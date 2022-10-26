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ВСУ отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 07:24
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов – сводка
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы Обороны отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.

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Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них - город Днепр и область, Приколотное на Харьковщине и Большая Александровка Херсонской области.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БпЛА;
  • на Слобожанском направлении - с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелечья и Двуречная;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спирное;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клищеевка, Курдюмовка, Майорск и Отрадовка;
  • на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях совершил обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 20 вылетов БПЛА различных типов.

По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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