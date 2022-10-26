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Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 09:34
Пусковая ЗРК NASAMS, фото с портала Милитарный

Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две системы противовоздушной обороны NASAMS, вскоре их развернут в Украине.

Источник: Defense News со ссылкой на заявление исполнительного директора Raytheon Technologies Грега Хейса в эфире CNBS

Прямая речь: "Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. Они (вскоре - ред. Defnews) будут установлены в Украине".

Это система противовоздушной обороны малой дальности, она может стрелять (усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 "Воздух-воздух" - ред. Defnews) и сбивать все в небе – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей".

Детали: Издание отмечает, что NASAMS обеспечит защиту от российских атак на средней и дальней дистанции. До этого Хейс сообщил, что спрос на NASAMS растет с момента вторжения России в Украину. 

Что этому предшествовало: 17 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре Украина получит первые системы ПВО NASAMS.

Темы: ПВОоружиеСШАВоздушные силы ВСУ
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