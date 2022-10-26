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В Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару 

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 15:01
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания, фото Кремля

Вооруженные силы Российской Федерации под руководством президента РФ Владимира Путина провели "учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами".

Источник: Кремль, Министерство обороны РФ, ТАСС

Дословно администрация Путина: "Верховный Главнокомандующий провёл тренировку стратегических сил сдерживания. Под руководством Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет".

Детали: Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ "в ответ на ядерный удар противника".

Минобороны России опубликовало кадры полета стратегического ракетоносца Ту-95МС в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

Два стратегических самолета Ту-95МС провели пуски ракет в ходе учений российских стратегических ядерных сил, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Также Минобороны РФ показало кадры пуска МБР "Синева" с атомной подлодки "Тула" и учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк.

Темы: ПутинРосcияядерное оружие
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