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США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 23:57

Военно-морские силы и Армия США в среду осуществили успешный запуск ракеты с оборудованием для проведения почти десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в ВМС США, исследовательское учреждение Sandia National Laboratories провело испытания с летного комплекса NASA "Уоллопс" в штате Вирджиния. Во время испытаний оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

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Нынешнее испытание Пентагона имело целью проверить будущие аспекты конвенционного быстрого удара ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности Армии.

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду). Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.

США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как его соперники - Россия и Китай - уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.

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Для ускорения разработки Пентагон проводит эксперименты с использованием звуковой ракеты - меньшего и, соответственно, более доступного испытательного средства, которое позволяет "заполнить пробел" между наземными испытаниями и полноценными летными испытаниями.

В июле США сообщили об успешных испытаниях двух гиперзвуковых ракет у побережья Калифорнии производства Lockheed Martin, запуск которой осуществлялся со стратегического бомбардировщика B-52H.

Россия также использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время боевых действий в Украине.

Темы: СШАоружие
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