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Зеленский призывает Китай не балансировать, а послать месседж России

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 19:05
Зеленский призывает Китай не балансировать, а послать месседж России
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает Китай послать России месседж, чтобы она прекратила войну против Украины.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

Прямая речь: "Я бы хотел, чтобы он (Китай) оценил ситуацию, чтобы не балансировал и послал месседж миру и России, что она должна прекратить эту войну. Я думаю, это будет иметь влияние.

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Я считаю, что уровень отношений между США, Европой, арабским миром и Китаем на таком уровне, что они должны согласовать общую позицию по России. Это то, о чем я говорю, когда упоминаю геополитическую изоляцию".

Детали: Зеленский выразил надежду, что Китай "не поддержит Россию".

"Он не поддерживает ее сейчас. Есть некоторые вопросы по санкциям, банкам, финансовой ситуации, где они работают вместе, но это не тотально, и это очень хорошо. Он не поддерживает ее сейчас оружием, это также очень важно, потому что Китай и его общество, я очень надеюсь, начали понимать, что Россия и ее угрозы относительно ядерного оружия, оккупация атомной станции – это не просто слова, а реальный факт.... Я считаю, что после Бучи, Мариуполя и прочего люди начали понимать, что они действительно неадекватны", - сказал президент.

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Темы: ЗеленскийКитайРосcиявойна
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