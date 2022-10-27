США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Государственный департамент США в четверг представил План по противодействию незаконному перенаправлению определенных современных видов обычных вооружений в Восточной Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

План, как отмечается в пресс-релизе Госдепа, "отражает нашу приверженность ответственной практике передачи вооружений, наше длительное, постоянное и эффективное партнерство с Украиной и другими партнерами в области безопасности, а также десятилетия успешного международного сотрудничества по выявлению и пресечению незаконной торговли оружием во всем мире".

Там объясняют, что во время боевых действий в Украине существует риск незаконного попадания западного оружия российским войскам, наемникам и "негосударственным акторам", прежде всего - переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых ракет.

"Украинское правительство взяло на себя обязательства обеспечить надлежащую охрану и учет переданного оборонного оборудования американского происхождения, хотя мы признаем, что хаотичный характер боевых действий может усложнить эту задачу", - объясняют во внешнеполитическом ведомстве США.

План предусматривает следующие ключевые меры:

усиление способности сил безопасности в Украине и соседних государствах учитывать и хранить оружие и боеприпасы при передаче, хранении и развертывании;

усиление защиты границ в Украине и соседних государствах;

развитие способности сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в Украине и соседних государствах по сдерживанию, выявлению и перекрытию незаконного оборота определенных современных видов обычных вооружений.

"Начав эту войну, Россия несет ответственность за любое незаконное попадание оружия в чужие руки. Наиболее эффективным путем к деэскалации конфликта и любого риска незаконного перенаправления оружия было бы прекращение Россией войны, которую она начала, и вывод войск со всей суверенной территории Украины", - отмечают в Госдепе США.

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Напомним, ранее в четверг Европейская комиссия также предложила обновить правила ЕС по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.