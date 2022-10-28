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Кулеба пригласил в Изюм конгрессменов, которые призвали к переговорам США и РФ

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 21:12

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал призывы отдельных конгрессменов США к изменению политики администрации Джо Байдена в отношении Украины и прямых переговоров с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

"Наша позиция очень четкая: вы, если уж начинаете такие вещи говорить, если вы считаете себя такими крутыми - независимо от того, к какому политическому лагерю вы принадлежите - вы не играйте в дипломатию, вы говорите прямо: мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными людьми появилось", - сказал министр.

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Он добавил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в любой форме нет смысла, "потому что он настроен исключительно на войну".

"Всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их принадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, пусть постоят там две минуты. Потом возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию им провозглашать", - сказал Кулеба.

Напомним, в направленном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

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Позже конгрессмены отозвали письмо, объяснив, что оно было подготовлено несколько месяцев назад и обнародовано сейчас "без предварительной проверки".

До сих пор главное беспокойство возможным уменьшением поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Байден выражал обеспокоенность тем, как США дальше будут поддерживать Украину, в случае победы республиканцев, в частности крыла трампистов, на выборах в Палату представителей.

Темы: СШАИзюмКулеба Дмитрий
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