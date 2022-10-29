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В ЕС допускают заморозку резервов Центробанка РФ, пока Россия не начнет восстановление Украины

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 14:06

Резервы Центробанка РФ можно было бы держать замороженными, пока Россия добровольно не согласится на восстановление Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По его словам, Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России за вторжение в Украину.

"В настоящее время активы 90 человек были заморожены, более 17 миллиардов евро в семи странах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии", - сказал он медиагруппе изданий Funke.

ЕС утвердил восемь пакетов санкций с начала российской войны против Украины восемь месяцев назад. Украинские политики не раз требовали использовать замороженные активы для восстановления страны после войны.

"Если ЕС конфискует поступающие от уголовного бизнеса деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако эта сумма далеко не достаточна для финансирования реконструкции", - считает еврокомиссар.

По его словам, в рамках западных санкций также заморожено 300 млрд евро из валютных резервов российского Центробанка.

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"С моей точки зрения эти 300 миллиардов евро по крайней мере можно сохранить как гарантию, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - сказал Рейндерс.

Сейчас в разных странах мира заморожены российские активы на сумму около 500 миллиардов долларов США: это средства, недвижимость и другое имущество частных лиц, в основном российских олигархов, а также золотовалютные резервы Центробанка РФ за рубежом.

Читайте подробнее: Конфискация активов РФ и олигархов: как планируют действовать партнеры Украины.

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